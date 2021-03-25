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Происшествия25 марта 2021 12:21

В Гороховце фирма-подрядчик обманула администрацию при утилизации мусора

Вопреки условиям контракта, фирма не вывозила отходы на спецплощадку
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, в 2020 году муниципальное Управление городским хозяйством Гороховца заключило договор с ООО «Коммунальщик» на ликвидацию свалок на территории города.

По условиям контракта, фирма должна была вывезти отходы на спецплощадки, причем стоимость контракта составила порядка 252 тысяч рублей.

Однако прокуратура Гороховецкого района выяснила, что «Коммунальщик», вместо того чтобы свозить мусор на площадки, или сжигал его, или размещал в контейнерах. Между тем, отчет о проделанной работе директор передал заказчику, после чего получил оговоренные деньги.

По результатам прокурорской проверки следователи полиции возбудили уголовное дело по статье «мошенничество», в настоящее время расследование продолжается.

Криминал