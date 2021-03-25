Житель Киржача убил знакомую за то, что она принесла с улицы собаку

Совершенно дикая история произошла в Киржаче на днях. Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, 41-летний мужчина подозревается в убийстве 32-летней знакомой из-за собаки.

По версии следствия, около 5 часов утра 19 марта женщина пришла к мужчине в гости и принесла с собой собаку, подобранную. на улице. Мужчина попытался выгнать животное на улицу, но женщина не давала, начался конфликт. В итоге, мужчина нанес знакомой, которая в это время прикрывала животное, не менее 14 ударов ножом в область спины, лица и шеи. Та естественно после этого умерла.

Мужчина на данный момент заключен под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.