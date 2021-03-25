Сосудистый центр владимирской горбольницы №4 с начала года прооперировал 225 человек с инфарктами

Департамент здравоохранения объявил, что с начала 2021 года 225 пациентов с инфарктами и предынфарктными состояниями прооперированы в первичном сосудистом центре владимирской горбольницы №4. На минутку, этот центр обслуживает не только взрослое население областного центра, но и жителей близлежащих районов – Суздальского и Юрьев-Польского. В зоне его обслуживания – более 300 тысяч жителей региона.

Всего же в первом квартале в сосудистом центре сделано 225 стентирований коронарных сосудов при инфарктах и предынфарктных состояниях, 403 коронарографии, 32 установленных кардиостимулятора.

Как сообщил главный врач горбольницы №4 Владимир Савинов, в 2021 году первичный сосудистый центр получит еще один современный ангиограф. Это позволит увеличить проведение высокотехнологичных операций. Помимо ангиографа сосудистый центр будет дооснащен современным оборудованием для медицинской реабилитации пациентов после перенесенных инсультов и инфарктов, передвижным аппаратом для ультразвуковых исследований, аппаратом ИВЛ и другой специализированной техникой.