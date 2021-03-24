Под Гусь-Хрустальным селяне остались без воды из-за замерзшего трубопровода

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки публикаций в СМИ по поводу того, что часть Мезиновского осталась без воды, выяснилось, что с 23 по 25 февраля на улице Октябрьской у дома №48 перестала работать колонка, из которой берут воду жители пяти домов по этой улице, а также одного дома по улице Горького.

Так как были выходные, коммунальщики не стали заниматься ремонтом, и до 25 февраля холодной воды у селян не было. В общей сложности перерыв подачи составил 51 час, что является временем сверхнормативным.

В связи с этим руководителю ресурсоснабжающей организации прокуратура внесла представление, а также возбуждено дело об административном правонарушении по статье «Нарушение нормативов обеспечения населения коммунальными услугами».

Также информацию о данном факте направили главе администрации Мезиновского.