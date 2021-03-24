В Вязниковском районе сотрудница салона красоты присвоила 126 тысяч рублей

На днях следователи Вязниковской полиции завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статье «Присвоение с причинением значительного ущерба гражданину», возбужденного ранее на 21-летнюю девушку, которая работала администратором салона красоты.

В полицию о пропаже денег сообщила хозяйка салона, которая рассказала, что недостача обнаружилась после ревизии. Как выяснили полицейские, девушка, которая меньше года работала в салоне, могла быть причастна к пропаже наличных. По версии следствия, с ноября 2019 по август 2020 года она получала деньги от клиентов, забирала их себе, а в документации «рисовала» нужные цифры. Таким образом за 10 месяцев было похищено 126 тысяч рублей, которые сотрудница тратила на свои нужны. В ходе следствия ущерб был полностью возмещён.

В скором времени это дело начнет рассматривать Вязниковский городской суд.