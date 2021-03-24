Во Владимирской области за месяц родилось 758 малышей

В регионе продолжает убывать население. В январе в области родилось меньше детей, чем в январе 2021 года: 758 против 849. Зато за этот месяц умерло больше, по сранению с этим же периодом прошлого года: в январе 2021 скончалось 2528 человек, в том числе девять малышей, не дожившие до года, а в 2020 умерло 1904 владимирца, до года не дожило всего трое младенцев. По сравнению с 2020 годом число родившихся уменьшилось на 10,7%, умерших увеличилось на 32,8%. Превышение числа умерших над числом родившихся составляет 3,3 раза. Коэффициент детской смертности увеличился в 3,4 раза и составил 10,8умершегона 1000 родившихся. Уменьшается население и за счет миграции. За январь 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года миграционный прирост сменился миграционной убылью и составил 189 человек, или 16,6 на 10 тысяч человек населения области. Так за месяц из Владимирской области уехало 1701 человек, большинство переехало в другие области .а приехало 1512.

Зато браков в регионе стало больше, а разводов меньше. Во Владимирской области в январе этого года расписались 366 пар, развелись – 345. В 2020 свадеб сыграли 355, а разводов было 442. Как отмечают во Владимирстате, число зарегистрированных браков увеличилось на 3,1%, разводов уменьшилось на 21,9%.