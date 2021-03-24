Владимирцев научат сортировать мусор

28 марта на территории гастромаркета Рынок на Студеной пройдет эко-фестиваль "Вторичная жизнь". Он посвящен сохранению окружающей среды: главными темами станут раздельный сбор мусора, переработка и полезные экологические привычки.

В программе: лекция по раздельному сбору мусора от компании "Спецтранс", игры по сортировке мусора с детьми и взрослыми, своп-пати (вы можете принести свои ненужные вещи и обменять их на другие принесенные).

Также на фестивале вы сможете создать шоппер со своим фирменным дизайном

Кстати, 28 марта в гастромаркете Рынок на Студеной появятся специальные контейнеры для вторсырья, куда вы сможете сдать пластик, картон, стекло и жесть.

Начало фестиваля - 13 часов. Улица Дворянская, 27А, к1.