Спортсмены Владимирской области заняли третье место по полиатлону на Всероссийских зимних сельских играх

фото департамента физкультуры и спорта

С 16 по 20 марта в городе Пермь проходили Х Всероссийские зимние сельские спортивные игры.

В этом году в программу Сельских спортивных игр были включены соревнования по следующим спортивным дисциплинам: лыжные гонки, полиатлон, шахматы и шашки, соревнования спортивных семей, троеборье дояров, троеборье механизаторов.

На соревнования приехали около 700 спортсменов из 44 регионов страны, среди которых и Владимирская область.

В личном зачете по полиатлону 2 место заняла Новикова Светлана из Гусь-Хрустального района.

В командном зачете по полиатлону наша команда стала 3 ( Новикова, Шекуров, Капустин)