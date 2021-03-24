За пандемийный год во Владимирской области выросла зарплата

Служба исследований hh.ru выяснила, как изменились зарплатные предложения и ожидания владимирцев. По уровню предлагаемых зарплат в феврале 2021 года Владимирская область заняла 40 место, а по ожиданиям соискателей – 38 место. Впрочем, наш регион и до этого не входил в топ-10 областей с самыми высокими средними зарплатами. По сравнению с февралем 2020 года предлагаемые зарплаты во Владимирской области выросли на 1,0%, а зарплатные ожидания - на 4,5%, что понятно: цены, как отмечают во Владимирстате, растут каждую неделю. А по сравнению с февралем 2019 года средние зарплаты во Владимирской области сократилось на 3,1%, а вот ожидания выросли на 7,3%.