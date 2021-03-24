Владимирская область вошла в пятерку лидеров по охвату привитого от коронавируса старшего поколения

Губернатор Владими Сипягин в социальных сетях сообщил о том, что Минздрав России отметил успехи Владимирской области в вакцинации одной из главных групп риска заражения COVID-19 - жителей старше 60 лет.

Наш регион вошел в пятерку лидеров страны по охвату этой категории населения вакцинацией от новой коронавирусной инфекции. Прививки получили около 55% жителей 60+ (26 324 человека).

- Главная заслуга здесь принадлежит, конечно, самим гражданам. Это зрелые, мудрые люди. Они проявляют ответственность по отношению к своему здоровью и здоровью окружающих, - отметил губернатор. - Мы провели вакцинацию и защитили от опасной инфекции 100% пожилых людей, проживающих в стационарных учреждениях и не имеющих противопоказаний к прививке. Для старшего поколения у нас организована доставка на транспорте до прививочного пункта и обратно. Через сутки после процедуры медик, делавший инъекции антиковидного препарата, звонит своим пожилым пациентам, чтобы узнать о самочувствии.