В Александрове уличный грабитель задержан после нападения на женщину

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, преступление было совершено в начале марта. В тот вечер 58-летняя жензина возвращалась с работы домой, когда со спины к ней подошёл неизвестный мужчина и попытался врывать сумку.

Женщина дала отпор, но грабитель ударил её, после чего все же завладел сумкой и убежал. Ущерб составил 10600 рублей.

В ходе розысков оперативникам удалось установить приметы нападавшего, а затем и его личность. По подозрению в грабеже был задержан 40-летний мужчина из числа местных жителей. Задержали его на территории Александровского района. Во время обыска в его доме обнаружилась и та самая сумка.

В настоящее время по данному факту следователи возбудили уголовное дело по статье «Грабёж», сам подозреваемый на время следствия отправлен под арест.