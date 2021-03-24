Житель Александрова заявил, что на него напал сотрудник ППС

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 22 января 26-летний житель Александрова позвонил в дежурную часть местного отдела полиции и рассказал, что к нему применил насилие сотрудник патрульно-постовой службы.

- По данному факту следователем СК России проведена доследственная

проверка, в ходе которой установлено, что сотрудник полиции в отношении

заявителя насилие не применял, а сообщение о якобы совершенном

преступлении носит ложный характер, - уточнили в региональном Следкоме.

Как выяснилось, молодой человек находился в нетрезвом виде и побоялся, что на него составят административный протокол, для чего и сделал ложное заявление в полицию.

Теперь парень сам стал фигурантом уголовного дела по статье «ложный донос». Расследование продолжается.