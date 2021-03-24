Владимирцев приглашают выбрать общественные территории для благоустройства

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», направленного на благоустройство общественных территорий, с 26 апреля по 30 мая пройдет рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн проектов благоустройства. Высказать свое мнение горожане смогут на портале https://gorodsreda.ru/. Как уверяют чиновник, каждое мнение будет услышано. Впрочем, сами владимирцы настроены скептически и предлагают для начала оглянуться вокруг и привести в порядок то, что уже есть. Например, стадион «Юность « Добром, который выглядит сейчас печально. Также часть владимирцев считает, что в парке «Добросельском», реконструкция которого идет в несколько этапов, есть, что усовершенствовать: поднять бордюры, чтобы грязь с газонов не текла на дорожки и сделать детские уголки в разных частях парка.