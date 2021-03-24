Во Владимире прокуроры не досчитались 88 автобусов на городских линиях

Речь идет о всем известной проблеме: тотальном нарушении интервалов движения общественного транспорта во Владимире, особенно во время зимних холодов.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что 13, 14 и 16 февраля автобусы №11С, 12Си 13С ходили с нарушением интервалов — их приходилось ждать от 40 минут до 2,5 часов.

В это же время автобусы №14, 15, 20, 22 и 26 ездили с интервалами от 1 до 2,5 часов при допустимых 15 минутах.

Кроме того, прокуроры установили, что на линии маршрутов № 7С,11С, 14, 15, 20С, 21С, 22, 25, 26, 27,28 и 29С выходило слишком мало автобусов.

- В период с 13 по 20 февраля 2021 года по данным маршрутам не выпущено 88 необходимых транспортных средств, - уточнили в прокуратуре Владимирской области.

В связи с этим компании «АДМ» внесено представление об устранении нарушений.

Похожие нарушения были обнаружены в работе «Владимирспассажиртранса» на маршрутах № 2, 4С, 9С, 10С, 24С, 33С, ООО «ОКТО» на линиях № 11С, 16С, 25, 27 и ИП Тимофеева на маршрутах № 3С, 23, 53.

Все эти перевозчики также получили прокурорские представления. Также представление было направлено главе администрации города Владимира, так как нарушения обнаружились и в работе муниципальных чиновников.