Театр «Разгуляй» открыл продажу электронных билетов

Театр фольклора «Разгуляй» в марте запустил продажу билетов на Quick Tickets. Теперь билеты можно покупать при помощи данного сервиса на все места, доступные в кассе театра. Гостей владимирского театра традиционно привлекают фольклорные постановки, которые благодаря мощному световому и звуковому оборудованию превращаются в настоящие шоу, и детские спектакли, наполненные интерактивом. Репертуар театра «Разгуляй» включает обрядово-игровые праздничные программы с народными песнями и плясками, музыкальные спектакли по мотивам русских народных сказок и другие. Приобрести билеты онлайн на мероприятия театра можно, перейдя по ссылке: quicktickets.ru/vladimir-teatr-razgulyaj или по кнопке на официальном сайте театра http://www.razgulyai33.ru/