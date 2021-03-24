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Звезды24 марта 2021 10:41

Театр «Разгуляй» открыл продажу электронных билетов

В театре надеются, что возможность онлайн-покупок понравится зрителям
Полина НемчиноваПолина Немчинова
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Театр фольклора «Разгуляй» в марте запустил продажу билетов на Quick Tickets. Теперь билеты можно покупать при помощи данного сервиса на все места, доступные в кассе театра. Гостей владимирского театра традиционно привлекают фольклорные постановки, которые благодаря мощному световому и звуковому оборудованию превращаются в настоящие шоу, и детские спектакли, наполненные интерактивом. Репертуар театра «Разгуляй» включает обрядово-игровые праздничные программы с народными песнями и плясками, музыкальные спектакли по мотивам русских народных сказок и другие. Приобрести билеты онлайн на мероприятия театра можно, перейдя по ссылке: quicktickets.ru/vladimir-teatr-razgulyaj или по кнопке на официальном сайте театра http://www.razgulyai33.ru/

Культура