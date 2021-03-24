Во Владимире на трассе М-7 «Газель» столкнулась с большегрузом

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.17 на 170 километре федеральной автотрассы М-7 «Волга» в Собинском районе «Газель» врезалась в попутный большегруз. На место выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

В результате в небольшом грузовике оказался зажат человек, которого деблокировало подразделение МЧС. Этот человек оказался единственным пострадавшим в аварии.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства столкновения грузовиков уточняются.