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Происшествия24 марта 2021 9:38

Во Владимире на трассе М-7 «Газель» столкнулась с большегрузом

Авария произошла в шестом часу вечера 23 марта на Южном объезде
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, около 17.17 на 170 километре федеральной автотрассы М-7 «Волга» в Собинском районе «Газель» врезалась в попутный большегруз. На место выезжали сотрудники ГИБДД, МЧС и бригада скорой медицинской помощи.

В результате в небольшом грузовике оказался зажат человек, которого деблокировало подразделение МЧС. Этот человек оказался единственным пострадавшим в аварии.

В настоящее время по факту ДТП в Госавтоинспекции проводится проверка, обстоятельства столкновения грузовиков уточняются.

ДТП