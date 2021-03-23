Во Владимирской области появился новый очаг бешенства

Владимирская область уже не первый год остается неблагополучным регионом по бешенству животных, которое подхватывают как дикие звери, так и домашние питомцы. На этот раз бешеного животного нашли в доме №65 деревни Хреново Собинского района. Теперь там нельзя ввозить и вывозить животных, ловить диких зверей, снимать шкуры с убитых животных, проводить ярмарки и торги с животными. Ограничения, введенные 22 марта, продлятся до 17 мая. Напомним, не так давно карантин по бешенству ввели и во Владимире - больное животное обнаружили в микрорайоне Пиганово.