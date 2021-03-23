Пожилой гусевчанин из ревности зарезал знакомого и сбежал

По версии следствия, днем 20 марта пятидесятидвухлетний житель Гусь-Хрустального, находясь у себя дома, выпивал вместе со знакомым. Но между мужчинами вспыхнул конфликт из-за ревности к женщине, которая тоже была в квартире. Хозяин дома ножом в сердце ударил пятидесятипятилетнего гостя, который скончался на месте происшествия. После этого нападавший сбежал и только сегодня, 23 марта, его задержали в Арзамасском районе Нижегородской области. Вину в совершенном преступлении мужчина не признал, отношение к предъявленному обвинению высказать не пожелал. Следователь ходатайствует о его заключении под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.