Во Владимире уменьшилось число подхвативших простуду

Пока весна в регионе никак не вступит в свои права, владимирцы продолжают болеть. За последнюю неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 7 319 человек с признаками ОРВИ, среди них 3 696 детей. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 10,9%, а превышение эпидпорога зарегистрировано в возрастной категории от 15 лет и старше на 22,3%. Во Владимире за ту же неделю к врачам с признаками простуды обратилось 2335 жителей, в том числе 1 072 ребенка. Пороговый уровень заболеваемости ниже на 39,3%. Превышение эпидпорога не зарегистрировано ни в одной возрастной категории. Гриппом в регионе также никто не болеет. Чаще всего у заболевших диагностируют риновирусы, метапневмавирусы, hCov (сезонная коронавирусная инфекция).