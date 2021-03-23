В Камешково росгвардейцы задержали пьяного водителя, наехавшего на девушек

В городе Камешково области сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии получили сообщение о том, что на улице Школьная возле одного из супермаркетов водитель отечественного автомобиля совершил наезд на двух девушек и скрылся с места пришествия. В результате его машину со следами столкновения нашли в одном из дворов города, там же отыскали и водителя с признаками опьянения. Во время беседы с сотрудниками Росгвардии гражданин признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас нарушителя для дальнейшего разбирательства передали сотрудникам дорожно-патрульной службы. По данному факту проводится проверка.