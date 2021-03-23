Иностранец с поддельным удостоверением пытался подкупить инспектора во Владимире

Житель республики Таджикистан еще в январе 2017 года купил поддельное водительское удостоверение, с которым благополучно проездил до октября 2019 года. Но потом его инспекторы ГИБДД во Владимире которым он и показал фальшивку. Чтобы избежать ответственности, он в салоне патрульного автомобиля попытался вручить инспектору в качестве взятки тысячу рублей. Но тот отказался от взятки, а иностранец попал под суд за использование заведомо поддельного удостоверения, а также за покушение на мелкое взяточничество. Его признали виновным и оштрафовали на 28 тысяч рублей.