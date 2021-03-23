В Александровском районе арку в насыпи железной дороги признали памятником культуры и истории

«Арка в насыпи железной дороги к нефтяному резервуару» в городе Карабаново Александровского района, построенная во второй половине 19 века, теперь официально памятник истории и культуры регионального значения. Она вошла в состав объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс Троицкой мануфактуры Барановых». Теперь у арки, которую планировали срыть некоторое время назад, чтобы не мешала проезду транспорта, есть охранная зона – по три метра от выступающих точек. А сносить объект, перестраивать его и реконструировать нельзя без разрешения региональной Госинспекции по охране объектов культурного наследия. Кстати, проезд транспорта под аркой или вблизи тоже могут запретить – если это будет плохо сказываться на состоянии объекта.