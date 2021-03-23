Муромский спортсмен стал абсолютным чемпионом России по пауэрлифтингу

С 12-18 марта года в Екатеринбурге состоялись чемпионат и первенство России по пауэрлифтингу (троеборье) среди мужчин и женщин, юниоров и юниорок, юношей и девушек. В соревнованиях приняли участие более 200 спортсменов из 33 регионов России.

Как сообщает портал Муром 24. РФ, в соревнованиях приняли участие и муромские спортсмены Василий Кузьмин и Сергей Игонин.

Василий Кузьмин занял первые места в приседе и жиме лежа, вторые места в становой тяге и в весовой категории 120 кг, набрав по сумме троеборья 762,5 кг и стал абсолютным Чемпионом России!

Сергей Игонин в весовой категории 105 кг занял 4 место в соревнованиях. Владимирская область, которую представляли наши спортсмены, заняла третье командное место в соревнованиях и была награждена почетным кубком.