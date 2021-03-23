Больше 46 тысяч жителей Владимирской области сделали прививку от коронавируса

С начала проведения массовой вакцинации 46 789 жителей Владимирской области привились от новой коронавирусной инфекции, в том числе второй этап иммунизации прошли 34 479 человек.

Больше всего привитых во Владимире: почти 13 тысяч человек прошли первый этап вакцинации, 9219 – второй этап. В Коврове и Ковровском районе привилось 6627 человек, второй этап охватил 5024 жителя. Замыкает тройку лидеров Муромский городской округ – привито 5979 человек, в том числе 4466 – в рамках второго этапа вакцинации.

Во Владимирской области вакцинация проходит в плановом режиме. Организовано 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.

В регион поступило почти 56 тысяч доз вакцины, 84 процента из них уже использовано. До конца текущего месяца ожидается дополнительная поставка иммунобиологического препарата в количестве 20 600 доз.