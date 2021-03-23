В Гусь-Хрустальном районе в квартиру инвалиду 13 лет не могли подвести газ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, инвалид третьей группы живёт в посёлке Золотково, причём его дом был газифицирован ещё в октябре 2007 года.

В то же время, мужчина живёт в квартире по договору социального найма, но местная администрация газификацией квартиры инвалида не занималась, хотя техническая возможность для этого была.

В результате мужчина вынужден был до настоящего времени топить печь по-старинке — дровами, а компенсировать расходы на них не мог.

Сейчас прокуроры внесли главе местной администрации представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрение.

Решение вопроса о газификации находится на контроле надзорного ведомства.