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Общество23 марта 2021 15:12

В Гусь-Хрустальном районе в квартиру инвалиду 13 лет не могли подвести газ

Дело сдвинулось с мертвой точки только после вмешательства надзорных органов
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает прокуратура Владимирской области, инвалид третьей группы живёт в посёлке Золотково, причём его дом был газифицирован ещё в октябре 2007 года.

В то же время, мужчина живёт в квартире по договору социального найма, но местная администрация газификацией квартиры инвалида не занималась, хотя техническая возможность для этого была.

В результате мужчина вынужден был до настоящего времени топить печь по-старинке — дровами, а компенсировать расходы на них не мог.

Сейчас прокуроры внесли главе местной администрации представление, которое в настоящий момент находится на рассмотрение.

Решение вопроса о газификации находится на контроле надзорного ведомства.