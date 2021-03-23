Житель Владимира обманул знакомую, обещав ей помощь в лечении сожителя

Как сообщает отдел информации и общественных связей регионального УМВД, 38-летний владимирец обвиняется в совершении мошенничества. По версии следствия, он знал, что сожитель его знакомой страдает алкогольной зависимостью. И вызвался ему «помочь», пообещав женщине через свои связи устроить лечение мужчины в специализированном учреждении.

Женщина поверила и передала ему 10 тысяч рублей, однако знакомый получил деньги и исчез, перестав выходить на связь. Тогда дама поняла, что её обманули, и написала заявление в полицию, после чего гражданина задержали.

- После задержания фигурант пояснил, что изначально не собирался помогать, а сведения о знакомствах в спецучреждении были ложными, - сообщили в региональном главке полиции.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается, на время следствия обвиняемый отпущен под подписку о невыезде.