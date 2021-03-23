Во Владимире пройдет областной турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок Ирины Слуцкой 2021»

С 25 по 28 марта в Ледовом дворце Владимира пройдет V Ежегодный областной турнир по фигурному катанию на коньках «Кубок Ирины Слуцкой 2021»

В этом году соревнования соберут почти 500 фигуристов в возрасте от 4 до 15 лет. Участники - представители спортивных школ всех регионов Российской Федерации.

Все участники выполняют требования квалификационных разрядов. Во время торжественных церемоний их награждает легенда фигурного катания - Ирина Слуцкая, подарив каждому спортсмену частицу своего внимания на автограф-сессии.

Этот турнир - отличная площадка для выявления юных перспективных спортсменов, совершенствования спортивного мастерства фигуристов, обмена опытом между тренерами, специалистами и спортсменами.