Во Владимире инвалид вынужден был покупать лекарства за свой счёт

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в сентябре 2020 года горбольница №2 Владимира не выдала лекарства пациенту-инвалиду, который должен принимать препарат «Эксджива» раз в месяц.

Так как прерывать лечение нельзя, мужчина вынужден был потратить 64,5 тысячи рублей, чтобы купить необходимый препарат.

- В этой связи прокуратура города внесла на имя главного врача указанного лечебного учреждения представление, по итогам рассмотрения которого пациенту возобновлено обеспечение бесплатным лекарственным препаратом, - сообщили в областной прокуратуре.

Кроме того, надзорное ведомство обратилось с иском в суд, потребовав от больницы вернуть пациенту затраченные на препараты деньги.

В результате суд встал на сторону прокуратуры и удовлетворил иск, деньги были взысканы немедленно.