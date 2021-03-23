Через Владимирскую область пойдет автопробег, посвященный 50-летию маршрута "Золотое кольцо России"

С 18 до 24 апреля путешественники на легковых автомобилях проедут по всему национальному туристскому маршруту «Золотое кольцо России». Старт будет дан в Покрове, после чего участники акции посетят Владимир и Суздаль.

Как отмечают организаторы, необходимо актуализировать историю маршрута «Золотое кольцо России», возродить интерес широкой аудитории к истории и культуре малых городов, привлечь внимание людей к современным возможностям отдыха в России, продемонстрировать бизнес-сообществу возможности регионов страны, укрепить традиции семейного отдыха.

Не менее важная задача – увековечить память автора маршрута «Золотое кольцо России», журналиста Юрия Бычкова. 1 сентября 2021 года будет отмечаться 90 лет со дня его рождения. К этой дате планируется организовать конкурс молодых скульпторов на создание тематического памятного монумента в Суздале, собрать средства на его установку, а также переиздать серию очерков Юрия Бычкова, вышедших в газете «Советская культура» в 1967 году.