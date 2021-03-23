Снег и лед во Владимире убирают 45 единиц техники и 68 дворников

В ночь с понедельника на вторник к уборке снега и льда была привлечена 31 единица техники "Центра управления городскими дорогами". Грейдерами удалена наледь вдоль бортового камня на улицах Дзержинского, Юбилейная, Мира, Горького, проспекте Строителей, Суздальском и Октябрьском проспектах.

Погрузчики и самосвалы были задействованы в вывозе снега, убранного вдоль бортового камня и с газонной части на улицах Чайковского, Вокзальной, Горького, Мира, Гороховой, Никитской, Златовратского, а также на Лыбедской магистрали. Трактора и скалыватель удаляли наледь с тротуаров на ул. Мира, Батурина, Северной, Лыбедской магистрали, проспекте Ленина.

23 марта снег и лед с городских улиц убирают 45 единиц техники и 68 рабочий ручной уборки.

Кроме этого, работники предприятия ремонтируют дорожные знаки, остановочные павильоны, ограждения и другие элементы обустройства дорог.

Продолжаются также и работы по ремонту дорожного покрытия городских улиц. Вчера они выполнялись на улицах Вокзальной, Николо-Галейской, Чернышевского, Офицерской, Мира, Ставровской, Благонравова, Пугачева и на проспекте Строителей.