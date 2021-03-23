Департамент ветеринарии Владимирской области возглавил Дмитрий Лозовой

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С 22 марта директором департамента ветеринарии Владимирской области назначен Дмитрий Лозовой. Соответствующее распоряжение подписал Губернатор Владимир Сипягин.

Дмитрий Анатольевич Лозовой родился в Коврове в 1973 году. Закончил Ивановскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «ветеринария». Имеет ученую степень доктора ветеринарных наук. Большая часть его деятельности связана с Федеральным центром охраны здоровья животных, где он прошёл трудовой путь от ветеринарного врача до директора учреждения. Кроме того, работал на руководящих должностях на Покровском заводе биопрепаратов и в компании «Рассвет медицины».

Напомним, что департамент ветеринарии Владимирской области входит в блок ведомств, деятельность которых координирует и контролирует первый заместитель Губернатора Александр Ремига.