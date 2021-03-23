В детском саду в Суздале отравилось 15 детей

Суздальская межрайонная прокуратура в связи с множеством обращений родителей воспитанников детского сад № 2 города Суздаля провела проверку. В начале марта у пятнадцати детей одной из групп в этом садике проявились симптомы массового отравления - высокая температура, тошнота, рвота, диарея, детям потребовалась медицинская помощь. Во время выездной проверки прокуратуры со специалистами управления Роспотребнадзора по Владимирской области отобраны образцы для исследований с объектов пищеблока, а также с других предметов в группе. По результатам лабораторной экспертизы в смывах с образцов пищеблока обнаружены бактерии группы кишечной палочки и St.Aureus (стафилококк). Главе администрации Суздальского района внесено представление о незамедлительном устранении нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства и привлечении виновных лиц к строгой дисциплинарной ответственности. По результатам его рассмотрения троим сотрудникам детского сада объявлены выговоры. Кроме того, по постановлению прокурора в отношении заведующей дошкольного учреждения и ее заместителя по административно-хозяйственной работе возбуждены дела об административных правонарушениях, предусмотренных ст. 6.6 КоАП РФ (нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения в специально оборудованных местах, в том числе при приготовлении пищи и напитков, их хранении и реализации). Постановления находятся на рассмотрении.