В Меленковском районе фильмы в деревнях будет показывать кинопередвижка

Кинопередвижка в Меленках. Фото: департамент культуры Владимирской области

Как сообщает департамент культуры Владимирской области, кинопередвижка на базе грузовика «ГАЗ» теперь будет колесить по меленковским деревням и сёлам и станет обслуживать 34 населенных пункта с населением почти в 6000 человек.

Такая кинопередвижка предназначена для работы там, где нет собственных сельских клубов. Примечательно, что этот грузовик при необходимости может превратиться не только в кинотеатр, но и в концертную площадку со всем необходимым оборудованием.

Кинопередвижку купили в рамках нацпроекта «Культура», всего же в 2021 году в муниципальные отделы культуры поступят четыре таких машины — первой стала меленковская, ещё по одной получат Гусь-Хрустальный, Ковровский и Гороховецкий районы.