В администрации Владимирской области ликвидировали комитет по промышленной политике

Заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко доложил главе региона Владимиру Сипягину о завершении организационно-штатных мероприятий в отношении комитета по промышленной политике, науке и импортозамещению областной администрации и прекращении его существования.

По состоянию на осень 2018 года в областной администрации насчитывалось несколько отраслевых подразделений: комитет информатизации, связи и телекоммуникаций, комитет экономического развития, комитет по промышленной политике, науке и импортозамещению, комитет по туризму, комитет социальной политики, комитет молодежной политики.

Принято решение об их выведении либо в отдельные ведомства, либо в существующие. Таким образом появились департамент цифрового развития, департамент регионального развития, департамент региональной политики, департамент молодёжной политики и общественных проектов. В контексте комитета по промышленности, науке и импортозамещению принято решение образовать в структуре департамента экономического развития профильное подразделение – управление промышленности.

Аркадий Боцан-Харченко отметил, что в областной администрации остались три отраслевых подразделения, которое необходимы вывести, – это комитеты по туризму, социальной политике и молодёжной политике.