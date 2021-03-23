Владимирцы смогут увидеть, как Суздаль выглядел больше века назад

фото предоставлено ВСМЗ

Как выглядел Суздаль более века назад, как изменило его время, какие события вызывали интерес горожан, кто встречался на улицах города – все это и многое другое можно увидеть на выставке «Два Соболева: взгляд на Суздаль», которая открылась 19 марта в выставочном зале Музейного комплекса «Кремль».

В едином экспозиционном пространстве представлены произведения и личные вещи доктора искусствоведения Николая Соболева и фотографа Александра Соболева – из собраний Владимиро-Суздальского музея-заповедника, частного коллекционера Андрея Дзамашвили и Сергея Александровича Логинова, правнука А.А. Соболева.

Акварельная графика и фотографии, созданные обоими авторами на рубеже XIX–XX веков – роковое и одновременно романтически притягательное для России время, – гармонично соединяются в единое полотно.

Александр Соболев считается основателем фотографий в городе Суздале. Им сделаны десятки фотографий памятников города, сняты портреты не одного поколения земляков. Некоторые храмы сохранились только в фотографиях, которые можно также увидеть на выставке. В витринах также представлены личные вещи фотографа, карандаши для ретуши и чудом сохранившийся фотоаппарат, на который он фиксировал события Суздаля.

Николай Соболев также был художником. Проводя занятия со студентами на пленэре, он, вероятно, и написал замечательные суздальские этюды. Специалисты отмечают чистые звенящие цвета, отличную композицию, профессиональное построение архитектурных сооружений.