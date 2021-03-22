Во Владимирской области будут судить семь наркосбытчиков

Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, всего в состав группы входили 13 человек. Среди них: трое иностранцев, один уроженец Красноярского края, остальные – жители Владимирской области. Троих иностранцев задержали в мае прошлого года, в съемной квартире которых обнаружили свертки с синтетическими наркотиками. Аналогичные вещества, подготовленные фигурантами к сбыту, правоозранители изъяли из закладок, организованных во дворах жилых домов в областном центре. Позднее по подозрению в сбыте наркотиков задержали девять жителей Владимирской област и уроженец Красноярского края. Как установило следствие, с февраля по май прошлого года семь из 13 участников организованной группы, выполняя роли курьеров, совершили 11 покушений на незаконный сбыт наркотических средств на территории Владимира. Общая масса изъятых из незаконного оборота наркотиков составила 229,75 граммов - это 400 условных разовых доз. Сейчас дело в отношении шести злоумышленников направленно в суд, дела в отношении остальных участников преступной группы выделены в отдельное производство, прокуратура готовится утвердить обвинительное заключение.