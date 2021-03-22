Во Владимирской области средняя пенсия более пятнадцати с половиной тысяч рублей

Как рассказали во Владимирстате, средний размер назначенных месячных пенсий на 1 января 2021 года составил 15554,8 рубля и вырос по сравнению с соответствующим периодом прошлого года на 852 рубля. При этом ниже всего остаются социальные пенсии – в среднем 9127,7, а в прошлом году они были 8597. Чуть больше пенсии по инвалидности 9863,8, средняя пенсия по старости 16415,3. Пострадавшие в результате радиационных и техногенных катастроф в среднем получают 14 755,6 рублей, пенсия по потере кормильца в регионе 10 934,5. Больше всего получают пенсионеры-госслужащие – средняя пенсия 20 381,2, по сранвению с прошлым годом она выросла больше, чем на 1300, и летчики-испытатели на пенсии, но таких в регионе не так много. Кстати, во Влладимирстате отмечают: хотя формально пенсии за год выросли, формально они уменьшились. Реальный размер назначенных месячных пенсий составил 100,4% по сравнению с январем 2020 года. когда реальный размер пенсий составлял 103,9%.