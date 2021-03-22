Меленковец за покупку и хранение наркотиков отправится на обязательные работы

Меленковским районным судом осужден местный житель за незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотиков в значительном размере. Тридцатитрехлетний мужчина, объяснивший, что запрещенные вещества хранил для себя, а не для продажи, не отрицал своей вины, по его ходатайству дело было рассмотрено в особом порядке, без судебного разбирательства. Меленковец за хранение наркотиков отделался обязательными работами. Кроме того, суд обязал его пройти лечение от наркомании и медицинскую реабилитацию. Приговор не вступил в законную силу.