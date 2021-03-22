В Камешково отремонтируют площадь имени Ленина

В этом году стартует поэтапное восстановление центральной площади в Камешково. Именно за ее ремонт проголосовало большинство горожан. На площади имени Ленина запланирован капитальный ремонт лестниц и подпорных стен. А вместо существующих клумб обустроят пологую трехуровневую площадку с местами для отдыха и зелеными уголками. В следующем году благоустраивать городскую площадь продолжат, а что именно сделают на площадке – решат сами жители в рамках голосования на специальной общероссийской платформе по формированию комфортной городской среды. Оно пройдет с 26 апреля по 30 мая.