Владимирское кафе "Блинчики" закрылось на ремонт

фото с сайта городской администрации

Кафе «Блинчики» на Спасском холме готовится к перезагрузке. Сейчас оно закрыто на ремонт.

В городском управлении экономки, инвестиций, развития предпринимательства, потребительского рынка и услуг считают, что «Блинчики» должны открыть предстоящий туристический сезон с фирменным владимирским меню. В основе - блины, причем не только дрожжевые, многие посетители предпочитают блины без дрожжей. Вишневый сбитень или безалкогольный пунш - исключительно собственного производства, по рецептуре из соседнего Патриаршего сада, а не в бутылках, конвейерного розлива. Кроме того, почти за 6 лет работы пришло время освежить интерьер и сантехнику.

Свои двери обновленное кафе откроет уже в апреле.

Напомним, 2015 году кафе «Блинчики» открылось на новой пешеходной зоне города Владимира в новом формате. В нем появился расширенный блинный ассортимент с «вишневым» уклоном и тотальный отказ от продажи алкоголя.