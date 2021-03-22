Между корпусами владимирской Городской больницы №5 появится надземный переход

На сайте госзакупок появилась информация о том, что до конца этого года должны спроектировать надземный переход между корпусами Городской больницы №5, в народе известной как Автоприборовская. Проектирование обойдется в три миллиона рублей.

Возводить переход начнут в следующем году, а закончить обещают в 2023 году.

Переход длиной около 90 метров появится между корпусами стационаров больницы №5. Он будет установлен на высоте – не менее 6 метров от земли, предусмотрен лифт.

Подрядчику перед проектированием должен будет провести инженерно-геодезические, геологические и экологические изыскания на территории застройки, а также провести историко-культурную экспертизу по форме археологических разведок.