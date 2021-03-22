Владимирцы получили срок за вымогательство

Еще в мае 2018 года владимирцы разработали план, как завладеть чужими деньгами. 16 мая 2018 года приятели, находясь в кафе «Песто», предъявили двум владимирцам необоснованные претензии о якобы самовольном использовании ими в своей предпринимательской деятельности бизнес-модели, авторское право на которую принадлежит одному из вымогателей. И угрожая, потребовали передать им 600 000 рублей, из которых одна жертва должна была передать им 400 000 рублей, другая – 200 000 рублей. При этом вымогатели побили жертв и потерпевшие, реально восприняв угрозы, подчинились и вынужденно оформили долговые расписки, согласно которым в срок до 21 мая 2018 года они должны были передать злоумышленникам 300 000 рублей. При этом им угрожали расправой, если бы они обратились в полицию. В срок пострадавшие отдали деньги, но с них стали требовать оставшуюся часть суммы, а в начале июня, наращивая требования, велели ежемесячно отдавать по 60 тысяч рублей. Через несколько дней одна из жертв вымогателей, у которой не было денег, предложила отдать свой автомобиль. Злоумышленники согласились, но потребовали с другого потерпевшего все равно часть денег. НО в тот же день их задержала полиция. Один из осужденных вину не признал, двое других признали частично, считая, что не занимались вымогательством. А просто самоуправством. Но суд признал их виновными и отправил в колонию общего режима. Одному придется провести там полтора года, двум другим – по году и три месяца. Областной суд не нашел оснований для смягчения приговора.