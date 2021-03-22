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Общество22 марта 2021 15:41

Во Владимирской области губернатор перераспределил обязанности между заместителями

Социальный блок распределили на двух кураторов
Ирина Мальцева
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Губернатор Владимир Сипягин перераспределил обязанности между семью своими заместителями. Теперь социальный блок будут курировать сразу двое. Сергей Шевченко продолжит работать с департаментом соцзащиты, труда и занятости населения, здравоохранения, а новый врио заместителя губернатора Григорий Вишневский, пришедший в областную администрацию 18 марта, займется образованием, культурой, спортом, молодежной политикой и общественными проектами.

- Социальный блок ведомств всегда отличался перегруженностью по числу не только ведомств, но и проблем. Опыт кураторства социальным блоком на протяжении нескольких лет при нескольких вице-губернаторах свидетельствует о нарастающих сложностях и трудностях в обеспечении постоянного плотного контроля за деятельностью профильных ведомств. Разумным выходом из сложившейся ситуации является оптимальное распределение нагрузки между двумя высокими кураторами, - прокомментировал ситуацию заместитель губернатора Аркадий Боцан-Харченко, курирующий вопросы государственного управления во Владимирской области.

Также губернатор объединил стратегический и политический блоки. Их общим куратором станет заместитель губернатора Аркадия Боцан-Харченко, уже курирующий вопросы стратегического развития, которые теперь объединят с политическим блоком.