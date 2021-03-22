На выставке в Центре ИЗО покажут опустевшие деревни Владимирской области

26 марта в Центре пропаганды изобразительного искусства распахнет свои двери для посетителей необычная, атмосферная выставка фотографий и живописных произведений "Отсутствие".

Ее автор - член Творческого союза художников России - Михаил Кабан-Петров презентует свое творчество такими словами: "Название выставки не содержит метафоричного подтекста, оно почти буквально - отсутствие человека, отсутствие его на своей земле".

Художник тонко чувствует окружающий мир, и в его жизни есть места, где он духовно заряжается глубинной связью с русской землей, но и испытывает глубокие, щемящие чувства. Это "любимые глухомани", опустевшие деревеньки и села Владимирского края, Вологодчины и Архангельской области. Именно им он посвятил свою новую выставку.