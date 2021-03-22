Во Владимирской области за медицинской помощью часто обращаются армяне, казахи, таджики

В прошлом году объем экспорта медицинских услуг составил более 294 тысяч долларов США, или 21,3 млн рублей.

За медицинской помощью в лечебные учреждения региона в основном обращаются граждане стран ближнего зарубежья – Армении, Казахстана, Узбекистана, Украины и Таджикистана.

Самые востребованные среди иностранных граждан медицинские учреждения – Областной перинатальный центр, Областная стоматологическая поликлиника, Родильный дом №2 г. Владимира, Городская поликлиника №2 г. Владимира, Детская городская поликлиника №1 г. Владимира, Александровская районная больница и другие организации.

Наиболее часто медицинская помощь оказывалась по таким профилям, как стоматология, терапия, педиатрия, акушерство и гинекология, неврология, травматология и ортопедия.

В 2021 году во Владимирской области запланировано оказать медицинскую помощь 5700 иностранным гражданам.