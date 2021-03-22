Владимирская область заняла 54 место в Национальном экологическом рейтинге

Общероссийская общественная организации "Зеленый патруль" опубликовала очередной "Национальный экологический рейтинг" по итогам зимы 2020 - 2021 гг.

Рейтинг отражает актуальное состояние экологии в субъектах на отчетный период, поскольку в основу его расчета берутся оперативные данные об экологически значимых событиях и происшествиях.

По итогам прошедшей зимы в десятке лидеров «Национального экологического рейтинга регионов» находятся: Тамбовская область, Белгородская область, Республика Алтай, Курская область, Алтайский край, Москва, Чувашская Республика, Калужская область, Санкт-Петербург.

Владимирская область находится в середняках, занимая 54 место. Наши соседи занимают позиции выше. Так, Ярославская область находится на 18 месте, а Ивановская область заняла 22 место, Рязанская область - 25 место.

В аутсайдерах: Севастополь, Приморский край, Московская область, Республика Саха (Якутия), Свердловская область, Забайкальский край, Челябинская область, Красноярский край, Омская область, Иркутская область.