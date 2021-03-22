Юная певица из Владимира прошла в шоу "Голос. Дети"

Кира поет с 8 лет

Стартовал восьмой сезон популярного шоу "Голос. Дети". В слепых прослушиваниях приняла участие юная жительница Владимира, 14-летняя Кира Гоголадзе, которая занимается музыкой с 8 лет. Она исполнила песню Кристины Агилеры "Contigo en la distancia".

Во время выступления девушки свое кресло повернул Баста. Остальные члены жюри - Светлана Лобода и Егор Крид переговаривались между собой, явно заинтересованные исполнительницей. Светлана сразу отметила, что голос взрослый, а Крид предположил, что исполнительнице лет 11.

- Очень по-взрослому все это звучит, классно. Знаете, очень органично — магия, туман и мистика. Очень удачный репертуар, вы себя комфортно чувствуете. Вы занимаетесь профессионально? Спасибо вашим родителям за это, - прокомментировал выступление будущий наставник.

Светлана Лобода отметила, что Кира уже не ребенок, а очень осознанный исполнитель и впереди у нее много номеров.

К слову, Кира мечтала попасть именно к Басте. Желаем ей удачи.