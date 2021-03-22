Во Владимире 11 магазинов попались на нарушении «коронавирусных» ограничений

Как сообщает горадминистрация Владимира, в общей сложности за это время сотрудники мэрии вместе с полицейскими проверили 60 объектов торговли. В результате было зафиксировано 11 нарушений санитарно-эпидемиологических ограничений, связанных с коронавирусом. В частности, в одном из магазинов на улице Комиссарова не соблюдался масочный режим.

В итоге на нарушителей в этом магазине составлено два административных протокола, во всех остальных случаях проверяющие ограничились профилактическими беседами.

Всего же с начала года в ходе рейдов проверено уже 792 объекта, причём в 158 случаях обнаруживались нарушения.