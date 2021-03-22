За сутки во Владимирской области от коронавируса выздоровели 58 человек

22 марта во Владимирской области лабораторно подтверждено 76 новых случаев Covid-19. Всего в области зарегистрировано 29343 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

В регионе развернуто 949 коек для пациентов с новой коронавирусной инфекцией. 63,6 процента из них занято (604), свободно – 345 коек.

26445 пациентов с Covid-19 в регионе выздоровели, в том числе за минувшие сутки – 58 человек. За период наблюдения в области отмечено 978 летальных случаев (плюс пять за сутки).

В лабораториях медицинских учреждений Владимирской области за минувшие сутки проведено 94 исследования на Covid-19.

Во Владимирской области продолжается массовая вакцинация от новой коронавирусной инфекции: организовано 49 прививочных пунктов, к иммунизации также подключены 17 мобильных фельдшерско-акушерских пунктов.