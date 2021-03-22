В Муроме во время пожара в двухэтажном доме пострадали три человека

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает региональный главк МЧС, сообщение о возгорании в доме №10 «а» по улице Чкалова поступило на пульт диспетчеров пожарной части в 9.33, на место тут же прибыли расчеты огнеборцев.

К моменту приезда пожарных в одной из квартир на первом этаже наблюдался сильный дым. Газодымозащитники отправились на разведку, и в соседней квартире обнаружили женщину 1954 года рождения и 7-летнюю девочку, которых при помощи спасательных устройств вывели на свежий воздух. Другое звено ГДЗС в это время тушило пожар — оказалось, что горело на кухне.

- Пожарные оперативно потушили огонь и не дали ему распространиться по всей квартире, а также перейти по деревянным перекрытиям на второй этаж и на кровлю, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Владимирской области.

Как выяснилось, в момент возгорания в пострадавшей квартире находились отец с дочкой. Как только начало гореть, мужчина отвел девочку к соседке, а сам попытался справиться с огнём. В результате он получил ожоги и был доставлен в больницу. Ребёнок и соседка, в свою очередь, надышались угарным газом, поэтому тоже были госпитализированы. К счастью, все остались живы.

Причину пожара в настоящее время устанавливают сотрудники МЧС. Общая выгоревшая площадь составила 15 квадратных метров.